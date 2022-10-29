Video Yaşam Artvin’de esnafın müdahalesi yaşlı adamı hayatta tuttu... O anlar kamerada | Video
Artvin’de esnafın müdahalesi yaşlı adamı hayatta tuttu... O anlar kamerada | Video

Artvin’de esnafın müdahalesi yaşlı adamı hayatta tuttu... O anlar kamerada | Video

29.10.2022 | 11:01

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Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde bir esnaf fenalaşan yaşlı adama yaptığı müdahale hayata tutunmasını sağladı.

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Edinilen bilgiye göre, ilçede esnaflık yapan Abdullah Yıldırım, işletmesinin kapısında fenalaşarak yere yığılan bir adamı fark etti. Çevredekilerin yardımıyla yaşlı adamı dükkanına taşıyan Yıldırım, ilk müdahaleyi yaparak 112 ekiplerine haber verdi. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen yaşlı adam sağlık ekipleri eşliğinde hastaneye götürülürken yaşlı adamın fenalaştığı ve esnafın müdahale ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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