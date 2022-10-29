Artvin’de esnafın müdahalesi yaşlı adamı hayatta tuttu... O anlar kamerada | Video
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Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde bir esnaf fenalaşan yaşlı adama yaptığı müdahale hayata tutunmasını sağladı.