Askere gitmeye hazırlanan 22 yaşındaki genç feci kazada hayatını kaybetti | Video
Antalya'da 2,5 ay sonra askere gitmeye hazırlanan motosikletli genç, park halindeki servis aracına çarpması sonucu geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Kaza sonrası gencin babası ve arkadaşları olay yerinde uzun süre gözyaşı döktü.
SERVİS MİDİBÜSÜNÜN ARKASI 1 METRE İÇERİ GÖÇTÜ
Polis ekipleri trafiği tek şeritli ilerlemesini sağlarken, servis aracının arkasında oluşan hasar kazanın büyüklüğünü gözler önüne serdi. Kazanın şiddetiyle servis midibüsünün arkası yaklaşık 1 metre doğru içeriye göçtüğü görüldü.
GENCİN BABASI VE ARKADAŞLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ
Kazayı haber alıp olay yerine gelen baba Yasin Yaldız ve gencin arkadaşları uzun süre gözyaşı döktü. Savcı incelemesi ve olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından Mustafa Yaldız'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Öte yandan Yaldız'ın haziran ayında askere gideceği ve bunun için hazırlık yapmaya başladığı öğrenildi.
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