Video Yaşam Ataşehir’de iş yerine müşteri gibi giren şahsın para çaldığı anlar kamerada | Video

Ataşehir’de iş yerine müşteri gibi giren şahsın para çaldığı anlar kamerada | Video

Ataşehir’de iş yerine müşteri gibi giren şahsın para çaldığı anlar kamerada | Video
20.10.2020 | 18:19

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Antalya’da yunuslar tekneye böyle eşlik etti | Video 00:16
Antalya’da yunuslar tekneye böyle eşlik etti | Video 20.10.2020 | 18:19
Ataşehir’de iş yerine müşteri gibi giren şahsın para çaldığı anlar kamerada | Video 00:47
Ataşehir’de iş yerine müşteri gibi giren şahsın para çaldığı anlar kamerada | Video 20.10.2020 | 18:19
Babaları kavga etti, çocukları hem görüntüleyip hem sinir krizi geçirdi | Video 02:00
Babaları kavga etti, çocukları hem görüntüleyip hem sinir krizi geçirdi | Video 20.10.2020 | 18:19
Refüje çarpan tır, tozu dumana katıp böyle yan yattı | Video 00:54
Refüje çarpan tır, tozu dumana katıp böyle yan yattı | Video 20.10.2020 | 18:19
Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu, o anlar kameralara yansıdı | Video 01:08
Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu, o anlar kameralara yansıdı | Video 20.10.2020 | 18:19
ABD, uçuşa engel olmuştu. Dışişleri devreye girdi, sorun çözüldü | Video 01:35
ABD, uçuşa engel olmuştu. Dışişleri devreye girdi, sorun çözüldü | Video 20.10.2020 | 18:15
Kanada seyahati ABD tarafından engellenen Canan Songür: Frankfurt'ta mahsur kaldım | Video 00:57
Kanada seyahati ABD tarafından engellenen Canan Songür: "Frankfurt'ta mahsur kaldım" | Video 20.10.2020 | 18:15
Rezidans gaspçılarından ilginç savunma: Bizimkisi bir aşk hikayesi | Video 00:18
Rezidans gaspçılarından ilginç savunma: Bizimkisi bir aşk hikayesi | Video 20.10.2020 | 18:15
Serenay Sarıkaya, 'Dilek Taşı'nı söyledi | Video 00:15
Serenay Sarıkaya, 'Dilek Taşı'nı söyledi | Video 20.10.2020 | 18:06
Antalya Valisi Ersin Yazıcı dolu ve fırtınadan etkilenen bölgede incelemelerde bulundu | Video 04:04
Antalya Valisi Ersin Yazıcı dolu ve fırtınadan etkilenen bölgede incelemelerde bulundu | Video 20.10.2020 | 16:50
Antalya'da çıkan fırtınada can veren Gülseren Çiçek'in yürekleri yakan bebek hayali | Video 01:46
Antalya'da çıkan fırtınada can veren Gülseren Çiçek'in yürekleri yakan bebek hayali | Video 20.10.2020 | 16:51
Antalya’da teknelerle kıyasıya yarışan yunus balıkları kamerada | Video 00:16
Antalya’da teknelerle kıyasıya yarışan yunus balıkları kamerada | Video 20.10.2020 | 15:53
Son dakika haberi... Sakarya'da eğlence adı altında skandal görüntüler | Video 00:56
Son dakika haberi... Sakarya'da eğlence adı altında skandal görüntüler | Video 20.10.2020 | 14:15
Son dakika haberi... İstanbul Silivri'de fabrika yangını | Video 01:21
Son dakika haberi... İstanbul Silivri'de fabrika yangını | Video 20.10.2020 | 13:47
İstiklal Marşı dinle! İstiklal Marşı’nın tamamı 10 kıtası ve sözleri burada | Video 01:05
İstiklal Marşı dinle! İstiklal Marşı’nın tamamı 10 kıtası ve sözleri burada | Video 20.10.2020 | 13:05
Son Dakika: Kocasına Kuaföre gidiyorum diyen kadın başka erkekle davullu zurnalı düğün yaptı | Video 17:35
Son Dakika: Kocasına "Kuaföre gidiyorum" diyen kadın başka erkekle davullu zurnalı düğün yaptı | Video 20.10.2020 | 10:35
Müge Anlı'da son dakika! Canlı yayında gözyaşları sel oldu... | Video 05:57
Müge Anlı'da son dakika! Canlı yayında gözyaşları sel oldu... | Video 20.10.2020 | 12:27
Masumlar Apartmanı 6. Bölüm 20 Ekim 2020 Salı Fragmanı! 00:50
Masumlar Apartmanı 6. Bölüm (20 Ekim 2020 Salı) Fragmanı! 20.10.2020 | 12:10
Kadir Şeker'in kalbinde bıçaklayarak öldürdüğü Özgür Duran'ın ailesinden itiraz | Video 01:08
Kadir Şeker'in kalbinde bıçaklayarak öldürdüğü Özgür Duran'ın ailesinden itiraz | Video 20.10.2020 | 11:51
Son dakika haberi... Bursa'da genç kıza özel görüntülerle dehşet yaşatan eski sevgili olayında flaş gelişme | Video 03:36
Son dakika haberi... Bursa'da genç kıza özel görüntülerle dehşet yaşatan eski sevgili olayında flaş gelişme | Video 20.10.2020 | 11:09

Ataşehir’de bir iş yerine giren şahıs, çalışanlarının iş yerinin arkasında olmasını fırsat bilerek masa üzerinde duran paraları çaldı. Polisin çalışmasıyla yakalanan şahıs cezaevine gönderilirken hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Ataşehir'de Aşık Veysel Mahallesi üzerinde bulunan bir iş yerinde 16 Ekim tarihinde meydana geldi. Fatura ödeme merkezi olduğu değerlendirilen iş yerine giren İlker Y. isimli şahıs, çalışanların vezne başında olmamasını fırsat bilerek harekete geçti. Şahıs, veznenin camından kolunu uzatarak masa üzerinde bulunan bir miktar parayı çaldı. Şahıs paraları çaldıktan sonra iş yerinden uzaklaştı. Polis, şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Şahıs, polis tarafından Aşık Veysel Mahallesinde bulunan adresinde kıskıvrak yakalandı. İlker Y. isimli şahıs, "işyerinden ve kurumdan hırsızlık" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Öte yandan, şahsın iş yerinden paraları çaldığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde şahıs fatura ödeme merkezine giriyor. İş yeri çalışanlarının arka tarafta olmasını fırsat bilen şahıs masa üzerinde bulunan paraları çalıyor ve iş yerinden uzaklaşıyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA