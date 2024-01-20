Video Yaşam Ataşehir'de kuyumcu soygunu kamerada; 6 saat içinde yakalandı | Video
Ataşehir'de kuyumcu soygunu kamerada; 6 saat içinde yakalandı | Video

Ataşehir'de kuyumcu soygunu kamerada; 6 saat içinde yakalandı | Video

20.01.2024 | 16:33

ATAŞEHİR'de cuma namazı sırasında tek kadın çalışanın kaldığı kuyumcuya girerek silah tehdidiyle 10 bilezik gasbeden Halil K. polis tarafından 6 saat içinde gözaltına alındı. Şüphelinin gerçekleştirdiği soygun güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Motokuryelik yaptığı belirlenen 34 yaşındaki Halil K.'nın, "Borcum vardı. Ödemek için yaptım" dediği öğrenildi.

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CUMA NAMAZINI FIRSAT BİLDİ
Ataşehir Mevlana mahallesi, Sakarya caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda işyeri çalışanlarının cuma namazı gitmesini fırsat bilen Halil K., içerde tek bir kadın çalışanın kaldığı kuyumcuya girdi. Yüzünde cerrahi maske bulunan şüpheli, kadın çalışan N.K.'ya bir bilezik bozdurmak istediğini söyledi. Daha sonra bir anda silahını çeken Halil K., N.K.'yı dizlerinin üzerine çöktürdükten sonra vitrinde bulunan 10 altın bileziği aldı. N.K.'nın panik butonuna basması üzerine başka bir şey alamayan soyguncu olay yerinden kaçtı.

6 SAAT İÇİNDE YAKALANDI
Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis kaçan kişinin peşine düştü. Güvenlik kameraları kullanılarak şüphelinin kullandığı plakasız motosiklet takibe alındı. Şüphelinin motosikleti eliyle kaldırıp bariyerlerin üzerinden atlatarak karşı yola geçtiği ve aracı yeşillik alanda ağaçların altına sakladığı görüldü. Kiralık olduğu tespit edilen aracın izini süren dedektifler olaydan yaklaşık 6 saat süre sonra şüphelinin kimliğini belirledi. Halil K. evine yapılan baskınla gözaltına alındı. Şüphelinin evinde 10 altın bilezik ele geçirildi.

"ÇOK BORCUM VARDI. O YÜZDEN YAPTIM" DEDİ
Gasp Büro Amirliğine getirilerek sorgulanan Halil K. poliste verdiği ifadesinde suçunu itiraf ederken ?Çok borcum vardı. Bu nedenle bu olayı planladım ve gerçekleştirdim. Kimseye bir zarar vermeyecektim. Zaten elimdeki silahta kurusıkıydı. Bilezikleri satıp borçlarımı ödeyecektim" dediği öğrenildi. Polis soruşturmasında şüphelinin daha önce olay yerinde keşif yaptığını, diğer çalışanların ve işyeri sahibinin Cuma namazına gitmesini fırsat bilerek hareket geçtiği belirledi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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