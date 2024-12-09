Ataşehir’de kuyumcudan çıkan kadının çantasını çalan kapkaççı kamerada | Video
Ataşehir’de kuyumcudan çıkan kadının çantasını kapkaç yaparak çalan şüpheli yakalandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayı gerçekleştiren N.G.(34) isimli şüpheli Fındıklı Mahallesinde bulunan ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin çanta içerisinde bulunan 2 gram 24 ayar altın ve 10 Dolarlık parayı bir kuyumcuda nakit paraya çevirdiği ardından çantayı boş bir araziye attığı belirlendi. Çanta belirlenen arazide içerisindeki telefonla birlikte ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'kapkaç' suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli N.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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