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Ataşehir'de otomobili tekmelenen sürücü o anları anlattı | Video

Ataşehir'de otomobili tekmelenen sürücü o anları anlattı | Video

07.02.2024 | 10:28

Ataşehir'de motosiklet sürücüsü, seyir halindeyken tartıştığı kadın sürücüye küfürler savurup otomobilini tekmeledi. Yaşadığı korku dolu anları anlatan Emel Doğueri, "Onu tehlikeye atmamak için yavaşladım. Küfredip, cama vurmaya başladı. Lütfen bu adam cezasız kalmasın" dedi.

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Olay, 5 Şubat Pazartesi günü, saat 15.00 sıralarında, Ataşehir TEM Otoyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki motosiklet sürücüsü, trafikte tartıştığı sürücü Emel Doğueri'ne küfürler edip otomobilini tekmeledi. Sürücünün kendisini cep telefonuyla kaydettiğini gören motosikletli, otomobilin diğer tarafına geçerek küfür etmeye devam etti. Motosikletlinin hem kendi canını hem de trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti. Otomobili tekmelenen ve hakaretlere maruz kaldığını söyleyen tercüman Emel Doğueri yaşadığı korku dolu anları anlattı.

"ONU TEHLİKEYE ATMAMAK İÇİN YAVAŞLADIM"
Kızını okuldan almaya gittiği sırada olayın yaşandığını söyleyen Emel Doğueri "TEM Ümraniye bağlantı yoluna doğru sinyal verdim. Baktım sağımdan bir motorcu hızlı bir şeklinde ilerliyor. Ben de yavaşladım. O geçsin, onu tehlikeye atmayayım. Bir baktım ben yavaşlayınca cama geldi. Cama yumruk atmaya başladı. Camı açtım niye böyle yapıyor diye. Ben tam tersi onu tehlikeye atmamak için tam sağa kırmadım, yavaşladım. O geçsin sonra ben geçeyim diye" dedi.

"TÜKÜRÜP, OTOMOBİLİMİ TEKMELEDİ"
Motosikletlinin saldırısına uğradığını ve çok korktuğunu söyleyen Doğueri "Küfredip, cama vurmaya başladı. Sen bana küfredemezsin bu şekilde dedim. Sonra baktım arabanın arkasına geldi. Arabayı yumruklamaya başladı. Ayağıyla vurmaya başladı. Bana zarar verebilir. Tükürüyor, küfrediyor. Ağza alınmayacak şekilde kelimeler kullanıyor. Arabayı yumruklamaya başlayınca ben video çekmeye başladım. Ama tabii ki TEM'de olduğum için hakimiyeti kaybetmemek için başka insanlar tehlike atmamak için elimden bu kadar geldi. Yani lütfen bu adam da cezasız kalmasın. Ben bir bayan, tek başıma olduğum için bana bu şekilde saldırması, bana bu şekilde küfredilmesi, yani kimse kabul edemez. O yüzden lütfen bu konuya yardımcı olun bu kuryeyi bulmak için. Çünkü hem arabaya zarar verdi. Hem bana zarar verdi. İnanılmaz derecede korktum, yardıma ihtiyacım var" diye konuştu.

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