Avcılar'da çamaşır makinesi çalan şüpheli böyle yakalandı | Video

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AVCILAR'da bir otelin girişinde bulunan çamaşır makinesini kameraların önünde el arabasıyla çalan şüpheli polis tarafından yakalandı.
'Çekçek' adı verilen el arabasıyla katı atık toplayıcısı gibi davranan çöp konteynerine giden bir kişi, Merkez Mahallesi Çiğdem Sokak'taki otelin girişinde bırakılan çamaşır makinesini görünce oyalanmaya başladı. Dikkat çekmemek için birkaç tur atan şüpheli otel girişinde bulunan bir gün önce tamirden getirilen çamaşır makinesini çalmak için içeri girdi. Yaklaşık 1 dakika içerisinde çamaşır makinesini el arabasına koyarak dışarı çıkan şüpheli yolun ortasında çaldığı çamaşır makinesini panik içinde düşürdü. Yine çevreyi kontrol ederek makineyi el arabasına tekrar yükleyen şüpheli kısa sürede uzaklaştı.
Otel sahibi İsmail Karaca çamaşır güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyerek hırsızlığın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Takipçilerinden birisinin şüpheliyi görüp tanıması ardından Karaca bu bilgileri ve güvenlik kamerası kaydını polise verdi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli U.A.'yı Ambarlı Mahallesi Laçiner Sokak'ta yakayarak gözaltına aldı. Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli adli kontrol koşulu ile serbest bırakıldı. Çamaşır makinesi henüz bulunamayan Karaca, şikayetinin arkasında sonuna kadar duracağını ve şüphelinin ceza almasına çalışacağını söyledi.