Video Yaşam Avcılar'da çatının altında kalmaktan kıl payı kurtuldu | Video
Avcılar'da çatının altında kalmaktan kıl payı kurtuldu | Video

Avcılar'da çatının altında kalmaktan kıl payı kurtuldu | Video

30.11.2021 | 10:53

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: Gaziantep’te bebeğe işkence dehşeti! Babadan bebeği öldüresiye dayak kamerada 02:32
SON DAKİKA: Gaziantep'te bebeğe işkence dehşeti! Babadan bebeği öldüresiye dayak kamerada 30.11.2021 | 11:32
SON DAKİKA: Gaziantep’te dehşete düşüren bebeğe işkence görüntüleri kamerada! Baba bebeği öldüresi dövdü 02:32
SON DAKİKA: Gaziantep'te dehşete düşüren bebeğe işkence görüntüleri kamerada! Baba bebeği öldüresi dövdü 30.11.2021 | 11:32
Avcılar’da çatının altında kalmaktan kıl payı kurtuldu | Video 02:03
Avcılar'da çatının altında kalmaktan kıl payı kurtuldu | Video 30.11.2021 | 10:53
Küçük Ömer, maganda kurşunuyla öldü | Video 04:30
Küçük Ömer, maganda kurşunuyla öldü | Video 30.11.2021 | 10:53
Eski futbolcu Sezer Öztürk’ün tutuklanmasının ardından acılı aile konuştu | Video 04:08
Eski futbolcu Sezer Öztürk’ün tutuklanmasının ardından acılı aile konuştu | Video 30.11.2021 | 10:59
Sultangazi’de rüzgarın etkisiyle cam patladı, stant uçtu, bebek arabalı kadın zor anlar yaşadı | Video 00:19
Sultangazi'de rüzgarın etkisiyle cam patladı, stant uçtu, bebek arabalı kadın zor anlar yaşadı | Video 30.11.2021 | 11:03
Tek tip giyinerek motosiklet çalan hırsızlık çetesinin bir üyesi yakalandı  | Video 01:59
Tek tip giyinerek motosiklet çalan hırsızlık çetesinin bir üyesi yakalandı  | Video 30.11.2021 | 10:53
SON DAKİKA: Müge Anlı’dan sert tepki ’Namusunu şerefini...’ Müge Anlı’da canlı yayında güvenlik müdahalesi 17:32
SON DAKİKA: Müge Anlı'dan sert tepki 'Namusunu şerefini...' Müge Anlı'da canlı yayında güvenlik müdahalesi 30.11.2021 | 10:41
Adana’da kaçak akaryakıt operasyonuna 2 tutuklama | Video 01:04
Adana'da kaçak akaryakıt operasyonuna 2 tutuklama | Video 30.11.2021 | 10:35
Müge Anlı canlı izle: 30 Kasım 2021 Salı atv izle! Müge Anlı’da kayıp 4 çocuk annesi kadın olayında flaş gelişme 13:18
Müge Anlı canlı izle: 30 Kasım 2021 Salı atv izle! Müge Anlı'da kayıp 4 çocuk annesi kadın olayında flaş gelişme 30.11.2021 | 10:30
Silivri’de çatının sökülüp uçma anı kamerada | Video 00:16
Silivri’de çatının sökülüp uçma anı kamerada | Video 30.11.2021 | 10:28
Kuvvetli rüzgarla harekete geçen çamaşır makinesi, esnafı peşinden koşturdu | Video 02:00
Kuvvetli rüzgarla harekete geçen çamaşır makinesi, esnafı peşinden koşturdu | Video 30.11.2021 | 10:19
Balkon korkuluklarına çıkan küçük kız yürekleri ağza getirdi | Video 00:38
Balkon korkuluklarına çıkan küçük kız yürekleri ağza getirdi | Video 30.11.2021 | 10:10
Beylikdüzü’nde pencereden giren parçalar kanepede yatan kişinin üzerine düştü | Video 05:59
Beylikdüzü'nde pencereden giren parçalar kanepede yatan kişinin üzerine düştü | Video 30.11.2021 | 09:31
Şafak vakti eş zamanlı fuhuş operasyonu: 12 gözaltı | Video 01:00
Şafak vakti eş zamanlı fuhuş operasyonu: 12 gözaltı | Video 30.11.2021 | 09:59
Kayseri’de öğretmenden öğrenciye dayak iddiasına idari soruşturma başlatıldı | Video 03:58
Kayseri'de öğretmenden öğrenciye dayak iddiasına idari soruşturma başlatıldı | Video 30.11.2021 | 09:48
Ordu’da heyelan anı ve yaşanan panik kamerada | Video 02:57
Ordu'da heyelan anı ve yaşanan panik kamerada | Video 30.11.2021 | 09:42
Kağıthane’de çatı, anne ile oğlunun üzerine düştü | Video 03:01
Kağıthane'de çatı, anne ile oğlunun üzerine düştü | Video 30.11.2021 | 09:43
Öğrenci ve aileleri çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video 02:14
Öğrenci ve aileleri çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video 30.11.2021 | 09:43
Otomobilin arka camını kırıp müzik tesisatını böyle çaldılar | Video 05:36
Otomobilin arka camını kırıp müzik tesisatını böyle çaldılar | Video 30.11.2021 | 09:36

Avcılar'daki bir kadının şiddetli fırtınada uçan çatının altında kalmaktan saniye farkı ile kurtulduğu ortaya çıktı. Dehşet anları cep telefonu ve güvenlik kamerası ile görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Tahtakale Mahallesi'nde de etkili olan fırtına nedeniyle çok sayıda binanın çatısı uçtu. Tahtakale Anıt Sokak'ta üç katlı bir binanın çatısı şiddetli fırtınanın etkisi ile havalanarak yola savruldu. Bu sırada bir işyerine giren bir kadın içeriye bir adım attıktan hemen sonra çatının büyük parçaları geçtiği yere düştü. Bunun yanı sıra aynı mahalledeki diğer çatı uçmaları da cep telefonları ile kaydedildi.

BAŞAKŞEHİR'DE ÇATI UÇMASI
Başakşehir İlçesi'ndeki Altınşehir Mahallesi'nde bulunan Orta Mahalle'de bir binanın çatısı da büyük gürültü ile havalanarak savruldu. Çevrede büyük korku yaratan, cep telefonu ile görüntülenen olayda şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA