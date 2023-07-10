Video Yaşam Avcılar'da fırının önündeki hafif ticari araç saniyeler içinde çalındı | Video
Avcılar'da fırının önündeki hafif ticari araç saniyeler içinde çalındı | Video

Avcılar'da fırının önündeki hafif ticari araç saniyeler içinde çalındı | Video

10.07.2023 | 10:28

AVCILAR'da fırından ekmek yüklenilen hafif ticari araca yanaşan otomobildeki bir kişi saniyeler içinde hafif ticari aracı alıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün sabah 6.30 sıralarında Denizköşkler Mahallesi'nde bir fırının önünde yaşandı. İddiaya göre, sabah saatlerinde bakkallara ve marketlere ekmek dağıtmak için hafif ticari araca ekmek yüklendiği sırada, sokaktan geçen bir otomobilden bir kişi indi. Hafif ticari aracın kapısını açarak, aracın üzerindeki kontak anahtarı çalıştıran şüpheli saniyeler içinde araçla birlikte uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"15-20 SANİYE İÇİNDE ALIP GÖTÜRÜYOR"
Fırın çalışanı Kani Şen, " Sabah 5.30 sıralarında arkadaş ekmek yüklerken bir araba yukarıdan gelerek, bir kişi arabaya atlıyor basıp çekip gidiyor. Saniyeler içinde oluyor. Fırının arabasıydı, ekmek yüklüyordu. Ortalama 15-20 saniye içinde arabayı alıp gidiyor." dedi.

"SANKİ ÖNCEDEN PLANLANMIŞ GİBİ"
Bir diğer fırın çalışanı Muhammet Vural, "Sabah arkadaş bir kasa ekmek arabaya atıyor, ikinci kasayı almaya giderken bir araba hemen yanaşıyor, biri arabaya binip alıp götürüyor. Sanki önceden planlanmış gibi, aracın arka kapağı açıkken sürüp gidiyor. Saniyeler içinde oluyor. Polise gidip şikayetçi olduk." ifadesini kullandı. Fırın sahibi güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte karakola giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri, hafif ticari aracı çalan şüpheliler yakalamak için çalışma başlattı.

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