Avcılar'da fırının önündeki hafif ticari araç saniyeler içinde çalındı | Video
AVCILAR'da fırından ekmek yüklenilen hafif ticari araca yanaşan otomobildeki bir kişi saniyeler içinde hafif ticari aracı alıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
"15-20 SANİYE İÇİNDE ALIP GÖTÜRÜYOR"
Fırın çalışanı Kani Şen, " Sabah 5.30 sıralarında arkadaş ekmek yüklerken bir araba yukarıdan gelerek, bir kişi arabaya atlıyor basıp çekip gidiyor. Saniyeler içinde oluyor. Fırının arabasıydı, ekmek yüklüyordu. Ortalama 15-20 saniye içinde arabayı alıp gidiyor." dedi.
"SANKİ ÖNCEDEN PLANLANMIŞ GİBİ"
Bir diğer fırın çalışanı Muhammet Vural, "Sabah arkadaş bir kasa ekmek arabaya atıyor, ikinci kasayı almaya giderken bir araba hemen yanaşıyor, biri arabaya binip alıp götürüyor. Sanki önceden planlanmış gibi, aracın arka kapağı açıkken sürüp gidiyor. Saniyeler içinde oluyor. Polise gidip şikayetçi olduk." ifadesini kullandı. Fırın sahibi güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte karakola giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri, hafif ticari aracı çalan şüpheliler yakalamak için çalışma başlattı.
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