Avcılar'da görevli koltukta uyurken otele girip hırsızlık yaptı! O anlar kamerada | Video
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AVCILAR'da, cam kapıdan otele giren kimliği belirsiz kişi, koltukta uyuyan görevliye aldırmadan cep telefonu ve şarjlı matkabı çalarak uzaklaştı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Otel sahibi İsmail Karaca, "Sürekli haberlerde suç dosyası kabarık, 30-40 suça karışmış şüphelilerin serbest kaldığını duyuyorduk. Yakalansa büyük olasılıkla yine serbest kalacak. Oldukça rahat içeride dolaşabilen bu kişilere karşı yasal düzenleme yapılmalı" dedi.