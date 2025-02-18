Video Yaşam Avcılar'da iki ayrı evden 3,5 milyon lira değerinde hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı | Video
Avcılar'da iki ayrı evden 3,5 milyon lira değerinde hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı | Video

Avcılar'da iki ayrı evden 3,5 milyon lira değerinde hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı | Video

18.02.2025 | 10:24

Avcılar'da iki ayrı eve girerek yaklaşık 3,5 milyon lira değerindeki döviz, ziynet eşyası ve bir tabanca çalan iki hırsız, Esenyurt'ta yakalandı. Girmeye çalıştıkları binanın güvenlik kamerasına yansıyan şüpheliler Sultan D. (41) ile Sibel D. (23)'nin çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilirken sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Denişköşkler Mahallesi, Reşitpaşa Caddesi'nde 14 Ocak'ta meydana gelen olayda İ.S.'nin evine giren hırsızlar 30 bin dolar nakit parayı çalarak kaçtı. Polis, ihbar üzerine bu olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma sürdürürken aynı mahallede 4 Şubat'ta E.K.'nın evine giren hırsızlar yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki altın ziynet eşyası, nakit para ve bir tabancayı çaldı.

GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDILAR

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışmada şüphelilerin aynı bölgede dolaşarak apartmandaki dairelerin zillerine rastgele bastıklarını, açan olursa içeri girerek boş dairelerden hırsızlık yaptıklarını belirlendi. Polis, çalışmaların devamında şüphelilerin bir apartmana girmeye çalışırken güvenlik kamerasına yakalandıklarını tespit etti. Görüntülerde şüphelilerin defalarca zillere basmasına rağmen giriş kapısını kimsenin açmaması üzerine olay yerinden ayrıldıkları görüldü.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLAR OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kimlik bilgileri tespit edilen şüpheliler Sultan D. ile Sibel D. Esenyurt'ta gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden Sultan D.'nin 36 suç kaydı olduğu ve 13 ayrı dosyadan arandığı diğer şüpheli Sibel D.'nin ise 15 suç kaydı ve 4 ayrı dosyadan araması olduğu tespit edildi. Polisteki işlemlerinin ardında Küçükçekmece adliyesine sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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