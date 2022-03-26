Avcılar'da iki kişi önünü kestikleri İETT otobüsüne taş ve sopalarla saldırdı | Video
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AVCILAR'da yolcu almak için durağa giren İETT otobüsünden yol isteyen otomobil sürücüsü, aracından inerek otobüs şoförüne küfür ve hakaretler savurdu. Ardından beş durak takip ettikleri otobüsün önünü kesip, taş ve sopalarla saldırdılar. Korku dolu anları bir yolcu cep telefonu kamerası ile kaydederken şoför de otobüsü polis merkezine kadar sürdü.
OTOBÜSÜ POLİS MERKEZİNE KADAR TAKİP ETTİLER
Otobüsün önünü kesen 2 saldırgan taş ve sopalarla içinde yolcuların bulunduğu otobüse saldırmaya başladı. Bir yolcunun cep telefonu ile kaydettiği saldırı anlarında otobüs içinde bulunanlar büyük korku yaşadı. Şoför Tarık Akçam otobüsü içinde yolcularıyla beraber Başakşehir Bahçeşehir Polis Merkezine kadar sürdü. Bu sırada iki saldırgan da otomobille polis merkezine kadar otobüsü takip etti. Polislere haber verilmesinin ardından ekipler olay yerinde iki saldırganı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Tarık Akçam ve iki saldırganın ifadeleri alındı.
BU ARAÇTA HERKESİN AİLESİ VAR
Polis merkezinden çıktıktan sonra yaşadığı olayı anlatan Akçam, Arkamdan gelip kornaya bastılar. Daha sonra araçlarından inip yanıma geldiler, benden yol istediler. Yolcu aldığımı söyledim. Bu defa küfür ve hakaret etmeye başladılar. Bunun üzerine ben camı kapattım, yumruklamaya başladılar. Ben oradan çıkınca 5 durak beni takip edip yolu kestiler. Taşla, sopalarla saldırıp küfür ve hakaret ettiler. İnsanlar korktu, otobüsün içinde ağlayan çocuklar vardı. Ben de mecbur bu karakola kadar geldim. Onlar da 50 metre ileride durdular beni beklemeye başladılar, polislere parmak salladılar. Daha sonra polisler gidip onları alıp polis merkezine götürdü. İfadelerimizi aldılar. Biz sabah 4'te insanlara hizmet etmek için çıkıyoruz, gece 12'ye kadar mücadele ediyoruz. Bu araçta herkesin ailesi var, çocuğu var, kadınlar var. Yaptıkları hareket hiç hoş değil. Biz bunlarla hemen hemen her gün 2-3 defa karşılaşıyoruz. Yoluma devam edemediğim için polisler yardımcı oldu. Yolcuları indirip başka bir otobüse aktardık. diye konuştu. İki saldırganın polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.