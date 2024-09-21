Avcılar'da metrobüs kazası: 2 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler...
Avcılar'da bir metrobüsün önündeki metrobüse arkadan çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Kaza sebebiyle seferler bir süre tek şerit üzerinden gerçekleştirilirken, aracın olay yerinden kaldırılması sonrasının seferler normale döndü.
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