Avcılar’da metrobüsler çarpıştı! Yaralılar var | Video 08.03.2024 | 14:43 Avcılar’da bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri metrobüs durağında yolcu indiren metrobüse aynı yönde giden metrobüs çarptı. Çarpma sonrası 5 kişi yaralanırken, kaza nedeniyle metrobüs yolunda tek şeritten ulaşım sağlandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 12.30 sıralarında Avcılar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri metrobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre durağa yanaşan ve yolcu indiren metrobüse aynı yönden gelen metrobüs çarptı. Çarpma sonrası metrobüste bulunan 5 yolcu yaralandı. Güvenlik görevlisinin ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası durakta bulunan 2 metrobüs aracı ileriye alındı. Yapılan çalışmalar nedeniyle metrobüs seferleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri durağında yaklaşık 1 saat tek şeritten sağlandı. Ekiplerin çalışmaları sonrası kazaya karışan metrobüsler vinç yardımıyla çekildi. Kazanın ardından seferler normale döndü.