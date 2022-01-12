Avcılar'da şiddetli fırtınada anne ve kızı çatıdan uçan parçalardan son anda kurtuldu | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:06
02:12
İstanbul'da iş yerine bir garip silahlı saldırı | Video 12.01.2022 | 10:37
02:18
00:28
01:10
01:36
Gaziantep'te yoğun sis etkisini sürdürmeye devam ediyor | Video 12.01.2022 | 09:27
03:40
00:28
Trafikte böyle korku saçtılar! Yarışan magandalar gözaltında | Video 12.01.2022 | 09:17
00:10
03:52
04:04
Mersin'de DEAŞ'a 'Pençe-2' operasyonu | Video 12.01.2022 | 08:56
02:41
00:58
Burdur’un yüksek rakımlı yollarında karla mücadele sürüyor | Video 12.01.2022 | 08:52
01:26
Edirne’de kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda kaza meydana geldi | Video 12.01.2022 | 08:46
01:40
Taksim’de yağmur ve fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı | Video 12.01.2022 | 08:36
06:20
Bodrum'da selin izleri silinmeye çalışılıyor | Video 12.01.2022 | 08:26
02:43
04:17
Bağcılar'da 4 katlı binanın çatısı uçtu, 2 araçta maddi hasar oluştu | Video 12.01.2022 | 08:27
01:48
01:35
Adana’da şafak vakti terör örgütü DEAŞ’a operasyon | Video 12.01.2022 | 08:35
Avcılar’da akşam saatlerinde etkili olan fırtınadan dolayı 4 katlı binanın çatısındaki parçalar uçtu. Sokaktan geçen anne ve kızı, kopan parçaların üzerlerine düşmesinden saniye farkıyla kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, akşam saatlerinde Avcılar Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binanın çatı katındaki bazı parçalar fırtınanın etkisiyle koptu. Kopan parçalar binanın bulunduğu sokağa düştü. Olay yaşanmadan saniyeler önce sokaktan geçen anne ve kızı ise facianın eşiğinden döndü. Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenildi.
ÇATIDAN KOPAN PARÇALARIN DÜŞME ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Fırtınanın etkisiyle 4 katlı binanın çatısından kopan parçaların düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir anne ve kızın sokaktan geçtiği, saniyeler sonra ise binanın çatısından kopan parçaların yere düştüğü görülüyor.