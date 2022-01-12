Video Yaşam Avcılar'da şiddetli fırtınada anne ve kızı çatıdan uçan parçalardan son anda kurtuldu | Video
Avcılar'da şiddetli fırtınada anne ve kızı çatıdan uçan parçalardan son anda kurtuldu | Video

Avcılar'da şiddetli fırtınada anne ve kızı çatıdan uçan parçalardan son anda kurtuldu | Video

12.01.2022 | 09:26

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Avcılar’da akşam saatlerinde etkili olan fırtınadan dolayı 4 katlı binanın çatısındaki parçalar uçtu. Sokaktan geçen anne ve kızı, kopan parçaların üzerlerine düşmesinden saniye farkıyla kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, akşam saatlerinde Avcılar Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binanın çatı katındaki bazı parçalar fırtınanın etkisiyle koptu. Kopan parçalar binanın bulunduğu sokağa düştü. Olay yaşanmadan saniyeler önce sokaktan geçen anne ve kızı ise facianın eşiğinden döndü. Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenildi.

ÇATIDAN KOPAN PARÇALARIN DÜŞME ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Fırtınanın etkisiyle 4 katlı binanın çatısından kopan parçaların düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir anne ve kızın sokaktan geçtiği, saniyeler sonra ise binanın çatısından kopan parçaların yere düştüğü görülüyor.

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