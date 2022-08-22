Avladığı yılanı yutamayıp fenalaşan kartal, tedavisinin ardından doğaya salındı | Video
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Düzce'nin Yığılca ilçesinde avladığı yılanı yutamayınca boğulma tehlikesi geçiren Kartal tamamlanan tedavisinin ardından doğaya salındı.