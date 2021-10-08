Video Yaşam AVM önünde taksi sürücüleri ile değnekçinin para pazarlığı kamerada | Video
AVM önünde taksi sürücüleri ile değnekçinin para pazarlığı kamerada | Video

AVM önünde taksi sürücüleri ile değnekçinin para pazarlığı kamerada | Video

08.10.2021 | 10:34

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Başakşehir’de bulunan AVM önünde park eden ve duraklayan ticari taksi sürücülerine ücret karşılığı yolcu bulan değnekçi denetim sırasında polis ekipleri tarafından yakalandı. Kısa mesafe gerekçesi ile yolcu almayan 2 ticari taksi de trafikten men edildi. Değnekçinin para pazarlığı da kamera yansıdı.

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Sivil Trafik ekipleri denetimlerde, Başakşehir'de bulunan bir AVM önüne park eden ve duraklayan ticari taksi sürücülerine ücret karşılığı yolcu veren "değnekçi" diye tabir edilen bir kişiyi tespit etti. AVM önünde değnekçilik yapan Mustafa B isimli şahıs, Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek suçundan yakalanarak göz altına alındı. Gözaltına alınan şahıs, Başakşehir Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Öte yandan, aynı bölgede yapılan denetimlerde, 2 adet Ticari Taksi sürücüsünün kısa mesafe gerekçesi ile yolcu almadığı ve yolcu seçtiği tespit edilmesi üzerine, trafikten men edildi. Değnekçinin para pazarlığı da kamera yansıdı.

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