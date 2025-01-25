Video Yaşam Aydın'da tur minibüsü devrildi! Yaralılar var... | Video
Aydın'da tur minibüsü devrildi! Yaralılar var... | Video

Aydın'da tur minibüsü devrildi! Yaralılar var... | Video

25.01.2025 | 12:05

Aydın'ın Germencik ilçesinde İzmir'deki festivale giden tur minibüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilirken, kazada 23 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, Aydın'ın Didim ilçesinden İzmir'in Karaburun ilçesindeki Nergis Festivali'ne giden yolcuları taşıyan N.Ç. idaresindeki 48 ALZ 167 plakalı tur minibüsü Ortaklar-Çamlık yolu üzerinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otobüste bulunan 23 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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