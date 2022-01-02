Video Yaşam Aydınlatma direklerine çarpıp alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti | Video
Aydınlatma direklerine çarpıp alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti | Video

Aydınlatma direklerine çarpıp alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti | Video

02.01.2022 | 08:45

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil önce refüje daha sonra ise aydınlatma direklerine çarparak alev aldı. Kazada sürücü yaşamını yitirirken 1 kişi ise yaralandı.

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