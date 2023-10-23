Video Yaşam Ayılardan korkmadan görüntü alma yarışına girdiler | Video
Ayılardan korkmadan görüntü alma yarışına girdiler | Video

Ayılardan korkmadan görüntü alma yarışına girdiler | Video

23.10.2023 | 14:33

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan 2800 rakımlı Nemrut Krater Gölü civarlarında çekim yapan doğa fotoğrafçısının ayılarla Kürtçe diyalogu gülümsetirken, korkusuzca görüntü çekmeleri de dikkatlerden kaçmadı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Nemrut Krater Gölü, sonbaharın vermiş olduğu güzellikle beraber son günlerde yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu. Hafta sonu Nemrut Kalderası'na giden doğa fotoğrafçısı Vedat Atlı ve arkadaşları, yol üzerinde ayıları görünce fotoğraf ve video çekmeye başladı. O esnada arabalarına yaklaşmaya çalışan ayılardan birisine Kürtçe "here" (git) diyerek seslenen Vedat Atlı'yı dinleyen ayı, geri geri gitti.

Gülümseten o anları cep telefonuyla çekip sosyal medyaya atan Atlı'nın ayı videosunu binler izlerken, video sosyal medyada kısa sürede viral oldu.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Nevrigül Alan’ın şüpheli ölümündeki sır perdesi aralanıyor mu? Canlı yayındaki çarpıcı iddia ortalığı karıştırdı | Video 09:36
Nevrigül Alan'ın şüpheli ölümündeki sır perdesi aralanıyor mu? Canlı yayındaki çarpıcı iddia ortalığı karıştırdı | Video 23.10.2023 | 15:17
Yolcu sayısı fazla diye otobüs şoförünü tokatladı! O anlar kamerada | Video 01:32
Yolcu sayısı fazla diye otobüs şoförünü tokatladı! O anlar kamerada | Video 23.10.2023 | 14:56
Kazada hayatını kaybeden milli sporcu Buket Kaya toprağa verildi | Video 02:40
Kazada hayatını kaybeden milli sporcu Buket Kaya toprağa verildi | Video 23.10.2023 | 14:47
Polisleri peşine taktı, motosikleti atıp kaçmasına rağmen kıskıvrak yakalandı | Video 02:42
Polisleri peşine taktı, motosikleti atıp kaçmasına rağmen kıskıvrak yakalandı | Video 23.10.2023 | 14:32
Ayılardan korkmadan görüntü alma yarışına girdiler | Video 01:49
Ayılardan korkmadan görüntü alma yarışına girdiler | Video 23.10.2023 | 14:33
Alkol komasına girdiği iddia edilen adam evde ölü bulundu | Video 00:26
Alkol komasına girdiği iddia edilen adam evde ölü bulundu | Video 23.10.2023 | 14:36
İki ildeki devre mülk dolandırıcılığında 10 gözaltı | Video 00:48
İki ildeki devre mülk dolandırıcılığında 10 gözaltı | Video 23.10.2023 | 14:05
Esenyurt’ta 5 katlı binada yangın çıktı, çocuklar yangın merdiveni ile kurtarıldı | Video 01:35
Esenyurt’ta 5 katlı binada yangın çıktı, çocuklar yangın merdiveni ile kurtarıldı | Video 23.10.2023 | 14:04
Alkollü şahıs dengesini kaybedip balkondan düştü | Video 00:34
Alkollü şahıs dengesini kaybedip balkondan düştü | Video 23.10.2023 | 13:48
Canlı yayın yaparken, kazaya şahit oldular | Video 00:15
Canlı yayın yaparken, kazaya şahit oldular | Video 23.10.2023 | 13:48
Isparta’da çok sayıda kaçak sigara ve alkol ele geçirildi | Video 00:10
Isparta’da çok sayıda kaçak sigara ve alkol ele geçirildi | Video 23.10.2023 | 13:30
TEM’de sürücü ve yolcu yola savruldu, motosiklet metrelerce sürüklendi | Video 00:52
TEM'de sürücü ve yolcu yola savruldu, motosiklet metrelerce sürüklendi | Video 23.10.2023 | 13:24
Fatih’te 16 yaşındaki Kendal’ın ölümüne neden olan sanık: Özür diliyorum | Video 00:23
Fatih'te 16 yaşındaki Kendal'ın ölümüne neden olan sanık: "Özür diliyorum" | Video 23.10.2023 | 13:17
Aydın’da kardeş kavgasında kan aktı: 1 yaralı | Video 01:47
Aydın'da kardeş kavgasında kan aktı: 1 yaralı | Video 23.10.2023 | 13:16
Beylikdüzü’nde bıçaklı kavgada ortalık karıştı! O anlar kamerada | Video 04:26
Beylikdüzü'nde bıçaklı kavgada ortalık karıştı! O anlar kamerada | Video 23.10.2023 | 12:10
Beylikdüzü’nde bıçaklı kavgada ortalık karıştı | Video 04:26
Beylikdüzü'nde bıçaklı kavgada ortalık karıştı | Video 23.10.2023 | 12:17
Çanakkale’de boz ayı görüntülendi | Video 03:34
Çanakkale’de boz ayı görüntülendi | Video 23.10.2023 | 12:16
İstanbul’da motosiklet hırsızlığı yapan Maskeli 5’ler Çetesi kamerada | Video 01:52
İstanbul’da motosiklet hırsızlığı yapan "Maskeli 5’ler Çetesi" kamerada | Video 23.10.2023 | 12:16
Abant’ta hazan mevsimi güzelliği | Video 02:33
Abant'ta hazan mevsimi güzelliği | Video 23.10.2023 | 12:18
Ankara’da DEAŞ operasyonu: 33 gözaltı | Video 00:29
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 33 gözaltı | Video 23.10.2023 | 12:16

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA