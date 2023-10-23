Ayılardan korkmadan görüntü alma yarışına girdiler | Video 23.10.2023 | 14:33 Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan 2800 rakımlı Nemrut Krater Gölü civarlarında çekim yapan doğa fotoğrafçısının ayılarla Kürtçe diyalogu gülümsetirken, korkusuzca görüntü çekmeleri de dikkatlerden kaçmadı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Nemrut Krater Gölü, sonbaharın vermiş olduğu güzellikle beraber son günlerde yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu. Hafta sonu Nemrut Kalderası'na giden doğa fotoğrafçısı Vedat Atlı ve arkadaşları, yol üzerinde ayıları görünce fotoğraf ve video çekmeye başladı. O esnada arabalarına yaklaşmaya çalışan ayılardan birisine Kürtçe "here" (git) diyerek seslenen Vedat Atlı'yı dinleyen ayı, geri geri gitti.Gülümseten o anları cep telefonuyla çekip sosyal medyaya atan Atlı'nın ayı videosunu binler izlerken, video sosyal medyada kısa sürede viral oldu.