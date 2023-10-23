Ayılardan korkmadan görüntü alma yarışına girdiler | Video
Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan 2800 rakımlı Nemrut Krater Gölü civarlarında çekim yapan doğa fotoğrafçısının ayılarla Kürtçe diyalogu gülümsetirken, korkusuzca görüntü çekmeleri de dikkatlerden kaçmadı.
Gülümseten o anları cep telefonuyla çekip sosyal medyaya atan Atlı'nın ayı videosunu binler izlerken, video sosyal medyada kısa sürede viral oldu.
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