Aynı ilde ikinci piton vakası! 1.5 metre uzunluğundaki pitona el konuldu | Video

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartman içerisinde boş dairede bulunan 1.5 metre uzunluğundaki pitona el konuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı genç kız ise pitonun kendisine ait olduğunu iddia ederek pitonla fotoğrafını paylaşarak kendisine verilmesini istedi. Genç kızın sosyal medya hesabından yılana ait çok sayıda görüntü olduğu ortaya çıktı.