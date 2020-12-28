Video Yaşam Azılı hırsızı unuttuğu gazete ele verdi | Video

Azılı hırsızı unuttuğu gazete ele verdi | Video

Azılı hırsızı unuttuğu gazete ele verdi | Video
28.12.2020 | 09:38

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Ankara’da binaları gözüne kestiren azılı hırsız, yüzüne taktığı maske ile kendini gizlemeyi başarsa da yanında getirdiği gazeteyi çaldığı akülü arabanın orda unutunca yakayı ele verdi.

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Ankara'da binaları gözüne kestiren azılı hırsız, yüzüne taktığı maske ile kendini gizlemeyi başarsa da yanında getirdiği gazeteyi çaldığı akülü arabanın orda unutunca yakayı ele verdi.

Ankara'nın Altındağ ve Keçiören ilçelerinde 3 ayrı binadan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin incelemesi sonucunda akülü araba, bisiklet ve 5 çift ayakkabı çalındığını tespit etti. Binanın güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan Hırsızlık Büro ekipleri, azılı hırsızın kendisini bina sakini ya da misafir süsü vererek binalara girdiğini belirledi.

TAKTIĞI MASKE İLE GİZLENDİ UTUNDUĞU GAZETE YAKALANTI

Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla maske takmanın zorunlu olmasından da faydalanan hırsız, taktığı maske sayesinde bina içinde rahat hareket ettiği anlaşıldı. Bina içerisine elinde gazete ile giren hırsız, gözüne kestirdiği akülü arabayı omzunda taşıyarak çaldı. Polis ekiplerin görüntüleri detaylı incelemesi sonucu dikkatlerini hırsızın gazete ile girdiğini çıkarken ise sadece akülü araba ile çıktığını belirledi. Akülü arabanın olduğu yerde gazeteyi bulan ekipler, gazeteye uygulanan 'biyolojik inceleme' sonucunda 8 suç kaydı olan O.C.K.'nin olduğunu tespit etti.

Şüphelinin kimliğini belirlenmesinin ardından çalışmalara hız veren ekipler, düzenlediği operasyonla O.C.K.'yı yakalanırken çaldığı bin 500 lira değerindeki akülü arabayı 250 liraya Irak uyruklu M.M.H.Ç'ye sattığı belirledi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen O.C.K., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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