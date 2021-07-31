Video Yaşam Bağcılar - Eminönü seferini yapan tramvay Gülhane Parkı yakınlarında raydan çıkarak elektrik direğine çarptı

Bağcılar - Eminönü seferini yapan tramvay Gülhane Parkı yakınlarında raydan çıkarak elektrik direğine çarptı

Bağcılar - Eminönü seferini yapan tramvay Gülhane Parkı yakınlarında raydan çıkarak elektrik direğine çarptı
31.07.2021 | 14:48

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İstanbul Bağcılar-Eminönü seferini yapan tramvay Gülhane Parkı yakınlarında raydan çıkarak elektrik direğine çarptı. Elektrik direği yola devrilirken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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