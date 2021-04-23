Bağcılar'da ambalaj fabrikasındaki patlama kamerada | Video
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Bağcılar'da ambalaj fabrikasında yaşanan patlamanın şiddeti, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Bağcılar'da sabaha karşı bir ambalaj fabrikasında yaşanan patlamada büyük hasar oluştu. Patlamanın şiddeti çevredeki bir iş yerinin kamerasına da yansıdı. Görüntülerde patlama sırasında güçlü bir ses duyuluyor ve iş yerindeki malzemeler sallanıyor. İş yerinin camından patlama ile birlikte yükselen alevler görülüyor.