Bağdat Caddesi'nde bunalıma giren genç kadın sürücülere zor anlar yaşattı | Video
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Kadıköy’de gündüz vakti Bağdat Caddesinde henüz bilinmeyen bir nedenle bunalıma giren genç kadın trafiği tehlikeye atarak sürücülere zor anlar yaşattı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde Kadıköy'de bulunan Bağdat Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunlar yaşayan genç bir kadın cadde üzerinde yüksek sesle bağırdıktan sonra kıyafetlerini yola savurarak, trafiği tehlikeye attı. Geç kadını sakinleştirmeye çalışan babası trafikte yol ortasında yoğun bir çaba sergiledi. Babası ne yapsa da sakinleşmeyen genç kadın lüks caddede araçların kaputlarına vurarak, caddeyi birbirine kattı. Bazı sürücülerden kolonya isteyen kadına, sürücüler tepki gösterdi. Lüks caddede ilerleyen genç kadın yürüyerek gözden kayboldu.