Bakırköy Adalet Sarayı karşısındaki otoparkta silahlı kavga | Video

Bakırköy Adalet Sarayı karşısında bulunan otoparkta çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga eden tarafların adliyedeki duruşma için geldiği öğrenildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Bakırköy Adalet Sarayı karşısında bulunan otoparkta çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga eden tarafların adliyedeki duruşma için geldiği öğrenildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.