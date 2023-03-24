Video Yaşam Bakırköy Adliyesi çevresinde silahlı saldırı: 1'i ağır, 3 yaralı | Video
Bakırköy Adliyesi çevresinde silahlı saldırı: 1'i ağır, 3 yaralı | Video

Bakırköy Adliyesi çevresinde silahlı saldırı: 1'i ağır, 3 yaralı | Video

24.03.2023 | 13:45

Bakırköy Adliyesi çevresinde bulunan bankanın önünde motosikletli bir şahıs silahlı saldırıda bulundu. Olayda 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

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