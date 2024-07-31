Video Yaşam Bakırköy'de gece kulübü önünde silahlı saldırı kamerada: 2 yaralı | Video
Bakırköy'de gece kulübü önünde silahlı saldırı kamerada: 2 yaralı | Video

Bakırköy'de gece kulübü önünde silahlı saldırı kamerada: 2 yaralı | Video

31.07.2024 | 10:40

Bakırköy'de motosikletli 2 kişi, gece kulübü önünde bekleyenlere silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu 2 kişi yaralanırken, saldırı esnasında kaldırımda bulunan baba ve bebeği silahlı saldırıdan kıl payı kurtuldu. Yaşanan korku dolu o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında Bakırköy Sakızağacı Mahallesi Kennedy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mekanı gözlerine kestiren motosikletli 2 kişi, cadde üzerinde bulunan gece kulübü önünde bekleyenlere doğru ateş açtı. Açılan ateş sonucu biri güvenlik görevlisi 2 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası yaralılar ambulans ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

POLİS GÜVENLİK KAMERALARINI İZLEMEYE ALDI
Motosikletli 2 kişi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrası olay yerine gelen polis ekipleri bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI
Saldırı anı ve sonrasında yaşananların güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, kafasında kask bulunan şahsın kaldırımlara bekleyenlere yönelik açtığı ateş esnasında kaldırımda park halindeki otomobilin arkasında bulunan baba ve bebeğinin yara almadan kurtulduğu görülüyor. Açılan ateş sonucu bacağından yaralanan 1 kişi daha sonra kaldırım üzerinde park halinde bulunan otomobilin arkasına gittiği görülüyor.

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