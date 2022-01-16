Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:35
Bal kovasından uyuşturucu çıktı | Video 16.01.2022 | 11:35
02:49
Kar havayı temizledi, İstanbul'dan Uludağ'ın zirveleri göründü | Video 16.01.2022 | 11:36
03:58
01:53
Kars'ta kartpostallık kış görüntüleri | Video 16.01.2022 | 10:46
00:18
Bir çanta altını çalmıştı, Bursa’da yakalandı | Video 16.01.2022 | 11:00
00:41
Polis aylarca takip etti: Fuhuş çetesi çökertildi | Video 16.01.2022 | 11:00
00:53
00:53
Kalp krizi geçiren hasta yoğun tipiye rağmen hastaneye kaldırıldı | Video 16.01.2022 | 10:42
02:40
06:03
03:30
Çatılarda 2 metrelik buz sarkıtları oluştu | Video 16.01.2022 | 09:52
04:54
06:00
Şile'de korkutan anlar: Dev dalga İETT otobüsünün camını kırdı! | Video 16.01.2022 | 09:46
03:38
02:47
2 bin 500 rakımlı dağ köylerinde 5 metre karla mücadele sürüyor | Video 16.01.2022 | 09:08
01:14
Çöp evde alevler yeniden yükseldi | Video 16.01.2022 | 09:07
01:38
00:53
Kapkaç ve hırsızlık güvenlik kamerasında: 2 tutuklama | Video 16.01.2022 | 08:47
00:38
Artvin'de telesiyejde mahsur kalan 6 kişi böyle kurtarıldı | Video 16.01.2022 | 08:48
Adana'da bal kovası içinde 914 gram metamfetamin ele geçirildi.