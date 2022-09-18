Balık avlamak için nehre giren okul müdürü Fırat nehrinde bulundu | Video

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dün akşam saatlerinde zıpkın ile balık avlamak amacıyla Fırat Nehri'ne giren Okul Müdürü nehirde kayboldu, Bölgeye sevk edilen dalgıçların aramaları sonucu okul müdürünün cansız bedenine ulaşıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Deveboynu kırsal mahallesi yakınlarında bulunan Fırat Nehri'nde yaşanan olayda dün akşam saatlerinde Siverek Şehit Ali Öztürk Anadolu Lisesi'nde müdürlük yapan 47 yaşındaki Mehmet Altıntas arkadaşı ile birlikte zıpkın ile balık avlamak amacıyla Fırat Nehri'ne girdi.

Bir süre sonra Nehirden çıkmadığını gören arkadaşı durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Dün akşam saatlerinden bu yana bölgeye sevk edilen dalgıçlar arama çalışması başlattı. Su altı polis dalgıçların sabah saatlerinde arama çalışmaları sonucu Okul Müdürü Mehmet Altıntas'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Şehit Ali Öztürk Anadolu Lisesi'nde müdürlük yapan 4 çocuk babası Mehmet Altıntaş'ın cesedi ambulansla Siverek devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderileceği belirtildi. Meydana gelen olayla ilgili inceleme başlatıldı.