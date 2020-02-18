Video Yaşam Balkondan atlayan kocasını son anda yakaladı ancak kurtaramadı | Video

Balkondan atlayan kocasını son anda yakaladı ancak kurtaramadı | Video

Balkondan atlayan kocasını son anda yakaladı ancak kurtaramadı | Video
18.02.2020 | 17:54

Kayseri'de 5'inci kattaki evinin balkonunda intihara kalkışan inşaat bekçisi Saadettin K. (55) eşinin kendisini tutmaya çalışmasına rağmen aşağıya düşerek yaşamını yitirdi. İnşaat bekçisi Saadettin K, öğle saatlerinde Kocasinan ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan apartmanın 5'inci katındaki evinde balkona çıkarak bilinmeyen bir nedenle intihara kalkıştı. Durumu fark eden Ayşe K, son anda balkona koşarak eşini aşağıya sarktığı sırada yakaladı. Ayşe K, eşini bir süre tutmaya çalıştı. Bu sırada çiftin komşuları da aşağıda battaniye açtı. Ayşe K.'nin kollarından tutmaya çalıştığı Saadettin K., kısa süre sonra ceketinden sıyrılarak boşluğa düştü. Alt kat balkon demirlerine çarparak battaniyenin üzerine düşen Saadettin K., ağır yaralandı. Saadettin K., haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Eşinin ceketi elinde kalan ve sinir krizi geçiren Ayşe K. da hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Saadettin K, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

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