Video Yaşam Baraj suyu çekildi, ağaçlar ortaya çıktı | Video

Baraj suyu çekildi, ağaçlar ortaya çıktı | Video

Baraj suyu çekildi, ağaçlar ortaya çıktı | Video
29.08.2021 | 08:41

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Kars’ta kuraklık nedeniyle baraj gölünün çekilmesiyle birlikte göl içerisinde kalan kurumuş ağaçlar da ortaya çıktı. Göl ortasında bulunan ağaçlar kuşların da dinlenme yeri oldu.

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Kars'a yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan sular altında kalan Boğazköy'de köylülerin diktiği ağaçlar, sular çekilince günyüzüne çıktı. Su yüzeyinde ağaçların dallarına konan kuşlar ise görenlerin ilgisini çekiyor.

Boğazköy Kars Barajı'nın su tutmaya başlamasıyla birlikte sular altında kaldı. Köylülerin yıllar önce diktiği ve boyları 7-8 metreyi bulan ağaçlar da evler ile birlikte sulara gömüldü. Havaların sıcak gitmesi ve kuraklığının etkili olmasıyla birlikte baraj gölü suları çekildi. Çekilen sularla birlikte ağaçlar da yeniden ortaya çıktı. Tamamen kurumuş olan ağaçlar su ortasında ilginç görüntüler ortaya çıkarırken, ağaçların ortaya çıkması ise en çok kuşlara yaradı. Ağaçların dallarına yuva yapan kuşlar dinlenme fırsatı bulurken, açların dallarındaki onlarca kuş görenlerin de ilgisini çekiyor.

"FOTOĞRAF ÇEKMEYE GELİYORUM"
Suların çekilmesiyle ağaçların ortaya çıktığını ifade eden vatandaşlar: "Şu anda biraz da su çekilmiş, tamamen kaybolan ağaçların üst noktaları görünüyor. Yerleşim yerleri ise tamamen sular altında, fotoğraf çekmeye geliyorum. Anılarımı hatırlamak için geliyorum buraya, yaşadığımız yerler, büyüdüğümüz yerler bu şekilde görünce hüzünleniyorum" dedi.

Öte yandan Kars Baraj Gölü'nün kuraklık nedeniyle sularının çekilmesiyle ortaya çıkan ağaçlar görsel şölende sunuyor. Gökyüzü ve bulutlarla birleşen ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Ağaçların dallarını yuva yapan kuşlar ise dikkat çekiyor.

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