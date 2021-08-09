Video Yaşam Bartın'da keşfedilen doğa harikası şelale kamerada

Bartın'da keşfedilen doğa harikası şelale kamerada

Bartın'da keşfedilen doğa harikası şelale kamerada
09.08.2021 | 09:46

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Bartın'ın Hasankadı beldesinde ormanlık alanda keşfedilen şelale için belediye çalışma başlattı. Hasankadı Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu, Kurban Bayramı'nda ormanda gezen doğasever Mahmut Akdoğan, 10 metre yükseklikten akan şelaleyi keşfetti. Ormanın derinliklerinde kalmış gizli bir şelale diyebiliriz. Şimdi burada bir çalışma yaparak, halkımızın gelip çay içebileceği dinlenebileceği bir alan haline getireceğiz dedi.

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İstanbul'da yaşayan Mahmut Akdoğan, Kurban Bayramı izni için memleketi Hasankadı beldesine geldi. Bayramın 2?nci günü Mahmut Akdoğan, beldeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktan ormanlık alanda doğa gezisine çıktı. Akdoğan, daha önce keşfedilmemiş Saçlıarkası mevkisinde 10 metre yükseklikten akan bir şelale görerek fotoğraflarını çekerek, Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu'na gönderdi. İlk kez keşfedilen şelaleyi çok beğenen Başkan Emiroğlu, bölgeyi turizme kazandırmak için çalışma başlattı. Şelalenin bulunduğu sık kayın ve çam ormanlarının içerisinde vatandaşların doğayla baş başa kalabileceği bir alan hazırlanacak.


"ORMANIN DERİNLİKLERİNDE KALMIŞ GİZLİ ŞELALE"
Şelalenin İstanbul'dan memleketine izne gelen Mahmut Akdoğan tarafından keşfedildiğini söyleyen Hasankadı Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu, "Kurban Bayramı'nda ormanda gezen doğasever Mahmut Akdoğan, 10 metre yükseklikten akan şelaleyi keşfetti. Bizlere haber verdi. Bizde geldik baktık, hakikaten çok güzel bir yer olduğunu gördük. Yeşilin her tonunun olduğu şirin beldemizde ben eminim ki buralarda bunun gibi güzel yerler çok. Bunun birini de vatandaşımız sayesinde keşfetmiş olduk. Ormanın derinliklerinde kalmış gizli bir şelale diyebiliriz. Şimdi burada bir çalışma yaparak, halkımızın gelip çay içebileceği dinlenebileceği bir alan haline getireceğiz. Henüz keşfedilen şelaleye isim vermedik" dedi.

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