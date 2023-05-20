Video Yaşam Batman çayında mahsur kalan 3 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı | Video
Batman çayında mahsur kalan 3 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı | Video

Batman çayında mahsur kalan 3 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı | Video

20.05.2023 | 14:18

Batman'da baraj kapaklarının açılmasıyla aniden yükselen çayda mahsur kalan 3 vatandaş, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından bot yardımıyla boğulmaktan son anda kurtarıldı.

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Edinilen bilgilere göre, su tahliyesi nedeniyle Batman Baraj kapakları açıldı. Kapakların açılmasıyla Batman Çayında aniden sular yükselince çayda bulunan 3 vatandaş mahsur kaldı. Vatandaşlar, 112 acil servisi arayarak yardım talebinde bulundu. Yardım çağrısı üzerine Batman itfaiyesi ve AFAD ekipleri olay yerine intikal ederek beraberlerinde götürdükleri bot yardımıyla vatandaşları mahsur kaldıkları yerden çıkarmayı başardı.

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