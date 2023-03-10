Batman’da terör operasyonu: 1 gözaltı | Video
Batman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
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