Bayburt’un yüksek kesimleri beyaza büründü

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığında düşüş yaşanırken Bayburt’un yüksek kesimleri bugün sabah saatlerinde yağan karla beyaza büründü.

Kent ve ilçe merkezlerinde hava parçalı bulutlu ve yağmur yağışlı geçerken Bayburt ile Trabzon sınırında bulunan Soğanlı Dağları mevkiindeki yaylalarda kar yağışı etkili oldu.Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı 2 bin 600 rakımda yer alan Dumlu, Kavlatan ve Günbuldu köyleri ile yaylaları yağan karla beyaz örtüyle kaplandı.Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları son değerlendirmeye göre, Doğu Anadolu Bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, öğlen saatlerinden itibaren kuzey kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzeydoğusu ise kar yağışlı geçecek.Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgâr güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 8, Bayburt ve Iğdır'da 4, Erzurum ve Ardahan'da 0, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 2, Kars'ta 4 derece olarak ölçüldü.Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri ise; Bayburt, Erzurum, Kars ve Ardahan'da 7, Ağrı'da 14, Iğdır'da 18 ve Erzincan'da 10 derece olması öngörülüyor.En yüksek yağış miktarı da Bayburt Aydıntepe Kavlatan köyünde 1,9 - Bayburt Demirözü Beşpınar köyünde 0,6 - Bayburt Yaylalar köyünde 0,6 milimetre olarak kaydedildi.