Bayraktar’ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu | Video

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Özdemir Bayraktar'ın Sarıyer aile kabristanlığına defnedildiği sırada kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu.

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Bayraktar'ın cenazesi, tören ve taziye ziyaretleri için Hadımköy'de bulunan BAYKAR Milli SİHA/İHA Sistemleri Ar-Ge ve Üretim Tesisi'ne götürüldü.

Taziyelerin ardından Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Bayraktar, cenaze töreninin ardından doğduğu köy olan Sarıyer Garipçe'de aile kabristanlığında toprağa verildi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Özdemir Bayraktar'ın Sarıyer aile kabristanlığına defnedildiği sırada kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu.