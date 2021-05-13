Bayram günü kan aktı... Alacak verecek tartışması kanlı bitti | Video
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OTOMATİK OYNAT
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Bayram günü kan aktı... Alacak verecek tartışması kanlı bitti | Video 13.05.2021 | 17:46
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Mersin'de kıyıya vuran 10 metre boyundaki balina kamerada! 13.05.2021 | 17:31
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Kadın çalışandan patronuna 'süpürgeyle dövdü' suçlaması | Video 13.05.2021 | 16:59
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Dünyanın en büyük ikinci balinası, Mersin'de karaya vurdu | Video 13.05.2021 | 16:37
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Diyarbakır TIR'a tutunan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada 13.05.2021 | 15:56
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Hastanede oksijen tüpü patladı: 1 yaralı | Video 13.05.2021 | 16:37
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Tekirdağ'da silahlı kavga: 2 yaralı, 7 gözaltı 13.05.2021 | 15:56
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Ankara'da sağlık çalışanlarının eşleri aşılanmaya başladı 13.05.2021 | 15:56
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Bartın'da yaralı yavru tavşan tedaviye alındı 13.05.2021 | 14:24
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Pirinç tozunu toz altın olarak satmaya çalışan 3 kişi yakalandı | Video 13.05.2021 | 15:03
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Soluk borusuna şeker kaçan çocuğu imam böyle kurtardı | Video 13.05.2021 | 15:03
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Petek Dinçöz eşinin elini öptü, bayram harçlığı aldı | Video 13.05.2021 | 14:50
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Lüks rezidanstaki pandemi kurallarını ihlale polis baskını | Video 13.05.2021 | 12:45
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Kamyon seyir halindeki motosikletliye böyle çarptı | Video 13.05.2021 | 12:14
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Konya’da oğlakların annelerine kavuşması renkli görüntüler oluşturdu | Video 13.05.2021 | 11:37
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Tavan delindi, 3 metreden zemine böyle düştü | Video 13.05.2021 | 10:58
Malatya’da, Ramazan Bayramı’nı hiçe sayan hasımlar, alacak verecek tartışmasına girdi. Tartışma sonucunda bir kişi tabancayla yaralandı.