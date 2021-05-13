Video Yaşam Bayram günü kan aktı... Alacak verecek tartışması kanlı bitti | Video

Bayram günü kan aktı... Alacak verecek tartışması kanlı bitti | Video

Bayram günü kan aktı... Alacak verecek tartışması kanlı bitti | Video
13.05.2021 | 17:46

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Malatya’da, Ramazan Bayramı’nı hiçe sayan hasımlar, alacak verecek tartışmasına girdi. Tartışma sonucunda bir kişi tabancayla yaralandı.

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