Bayram ziyaretinden dönen 4 yaşındaki çocuk, köpek saldırısında yaralandı | Video 14.04.2024 | 13:04 Adana'da ailesi ile bayram ziyaretinden dönen Asel Uğraş (4), sokakta Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan Asel hastaneye götürülürken, köpeğin sahibi ile 1 kişi gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 12 Nisan'da saat 12.00 sıralarında Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesi ile yakınlarına bayram ziyaretine giden Asel Uğraş, evden çıkarken sokakta Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Çevredekilerin müdahalesi ile kurtarılan Asel, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bacağından yaralanan Asel'in tedavisi sürerken, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri köpeği ve sahibini bulmak için çalışma başlattı. Köpeğin sahibi olduğu belirlenen Sedat E. gözaltına alındı. Sedat E. köpeğin kendisine ait olduğunu ancak 1 ay önce Mümik K.'ye teslim ettiğini öne sürdü. Mümin K. de gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, köpek barınağa gönderildi.