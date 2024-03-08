Video Yaşam Bayrampaşa’da kıraathane sahibine 6 ayda 2 kez saldırdılar: O anlar güvenlik kamerasında | Video
Bayrampaşa’da kıraathane sahibine 6 ayda 2 kez saldırdılar: O anlar güvenlik kamerasında | Video

Bayrampaşa’da kıraathane sahibine 6 ayda 2 kez saldırdılar: O anlar güvenlik kamerasında | Video

08.03.2024 | 15:10

Bayrampaşa'da bir kıraathane sahibine son 6 ay içerisinde iki kez silahlı saldırı düzenlendi. Son saldırıda mermilerden bir anda yere yatarak kurtulan işyeri sahibi dehşet anlarını anlattı. Silahlı saldırılar güvenlik kamerasına yansıdı.

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İddiaya göre, Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi'nde kıraathane işleten Fesih Balaman'a son 6 ay içerisinde iki defa silahlı saldırı düzenledi. Fesih Balaman'a düzenlenen ilk saldırı 9 Eylül 2023 tarihinde gerçekleşti. Kahvehane önüne gelen şüpheli 2 kişiden biri belinden çıkardığı silahla ateş açtıktan sonra kaçtı. Balaman saldırıda yaralanmazken, harekete geçen polis ekipleri 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

İKİ GÜN ÖNCE DE 2'NCİ SALDIRI GERÇEKLEŞTİ
Diğer olay ise 2 gün önce 6 Mart tarihinde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre silahlı 2 şüpheli, kıraathanenin kapısına geldi. Şüphelilerden biri kapıda durarak Fesih Balaman'ı işaret etti. Bu esnada diğer şüpheli içeri girerek Balaman'a doğru ateş etti. Kendisinin son anda yere atan Balaman bu olaydan da yara almadan kurtuldu.

SALDIRGANLAR YAKALANDI
Kıraathaneye ateş eden şüpheliler, kaçarak sokakta rastgele ateş etmeye başladı. Kıraathanede bulunan müşteriler şüphelilerden birini yakalarken diğer şüpheliler ise bekçiler tarafından gözaltına alındı.

"SİLAHI ÇIKARDI, BENİ KARŞI TARAFA İŞARET EDEREK GÖSTERDİ"
Yaşadığı anları anlatan Kıraathane Sahibi Fesih Balaman "Ellerinde silah olan şüpheliler buraya kadar geldiler. Ben içeride oturuyordum buraya geldiler. Biri ona kapıyı açtı. Diğeri de gelip silahı çıkardı, beni karşı tarafa işaret ederek gösterdi. Hızlı bir şekilde içeri girip 3 el ateş edip, kaçtı. 2 kişiydiler, 4-5 kişi de olabilirler. Biri arabanın içinde diğeri motorda. Daha öncede ben kahvemde otururken bana buradan sıktı. Kapı olmasaydı bana mermiler isabet edecekti. Ben masada oturuyordum iki kişiydiler. Kafamı kaldırdım, üzerime ateş edip, kaçıp gitti. Ben yere uzandım, kendimi masa altında atmasaydım, ölebilirdim. Biz birini yakaladık" dedi.

SALDIRI ANLARI KAMERADA
2 defa gerçekleştirilen saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Son saldırıda 2 şüphelinin kıraathane kapısına geldiği, birinin diğerine Fesih Balaman'ı işaret ettiği görülüyor. Daha sonra içeri giren şüpheli 3 el ateş ettikten sonra diğer şüpheli ile kaçıyor. Şüphelilerden birinin düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıyor. Gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye sevk edildiği öğrenildi.
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