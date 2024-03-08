Bayrampaşa’da kıraathane sahibine 6 ayda 2 kez saldırdılar: O anlar güvenlik kamerasında | Video
Bayrampaşa'da bir kıraathane sahibine son 6 ay içerisinde iki kez silahlı saldırı düzenlendi. Son saldırıda mermilerden bir anda yere yatarak kurtulan işyeri sahibi dehşet anlarını anlattı. Silahlı saldırılar güvenlik kamerasına yansıdı.
İKİ GÜN ÖNCE DE 2'NCİ SALDIRI GERÇEKLEŞTİ
Diğer olay ise 2 gün önce 6 Mart tarihinde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre silahlı 2 şüpheli, kıraathanenin kapısına geldi. Şüphelilerden biri kapıda durarak Fesih Balaman'ı işaret etti. Bu esnada diğer şüpheli içeri girerek Balaman'a doğru ateş etti. Kendisinin son anda yere atan Balaman bu olaydan da yara almadan kurtuldu.
SALDIRGANLAR YAKALANDI
Kıraathaneye ateş eden şüpheliler, kaçarak sokakta rastgele ateş etmeye başladı. Kıraathanede bulunan müşteriler şüphelilerden birini yakalarken diğer şüpheliler ise bekçiler tarafından gözaltına alındı.
"SİLAHI ÇIKARDI, BENİ KARŞI TARAFA İŞARET EDEREK GÖSTERDİ"
Yaşadığı anları anlatan Kıraathane Sahibi Fesih Balaman "Ellerinde silah olan şüpheliler buraya kadar geldiler. Ben içeride oturuyordum buraya geldiler. Biri ona kapıyı açtı. Diğeri de gelip silahı çıkardı, beni karşı tarafa işaret ederek gösterdi. Hızlı bir şekilde içeri girip 3 el ateş edip, kaçtı. 2 kişiydiler, 4-5 kişi de olabilirler. Biri arabanın içinde diğeri motorda. Daha öncede ben kahvemde otururken bana buradan sıktı. Kapı olmasaydı bana mermiler isabet edecekti. Ben masada oturuyordum iki kişiydiler. Kafamı kaldırdım, üzerime ateş edip, kaçıp gitti. Ben yere uzandım, kendimi masa altında atmasaydım, ölebilirdim. Biz birini yakaladık" dedi.
SALDIRI ANLARI KAMERADA
2 defa gerçekleştirilen saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Son saldırıda 2 şüphelinin kıraathane kapısına geldiği, birinin diğerine Fesih Balaman'ı işaret ettiği görülüyor. Daha sonra içeri giren şüpheli 3 el ateş ettikten sonra diğer şüpheli ile kaçıyor. Şüphelilerden birinin düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıyor. Gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye sevk edildiği öğrenildi.
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