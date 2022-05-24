Video Yaşam Belediye kendini ifşa etti: "Biz bunu seçim zamanında çok kullandık" | Video
Belediye kendini ifşa etti:

Belediye kendini ifşa etti: "Biz bunu seçim zamanında çok kullandık" | Video

24.05.2022 | 15:26

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Kırşehir Belediyesi 18 Mayıs günü Neşet Ertaş Kültür Merkezinde düzenlediği kitap fuarı etkinliğinde Selahattin Ekicioğlu’nun kürsüdeki konuşmasını yayınlamak için basın ekibi tarafından açılan ses kaydı açık unutuldu. Belediye Başkanının sosyal medya hesabına yüklenen ses kaydında belediye personelinin kendi arasında yaptığı konuşma adeta ifşa niteliği taşıyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu Neşet Ertaş Kültür Merkezinde düzenlenen Kitap Fuarında konuşma yaparken basın ekibi başkanın ismiyle açılan sosyal medya hesabında canlı yayın başlattı. Başkanın konuşmasının ardından ses kaydını farkında olmadan sürdüren belediye basın sorumlusu ve fotoğrafçısı arasında ilginç diyaloglar yaşandı.

Basın sorumlusu S.D: "Senin benim başıma gelenden haberin yok değil mi? Cumartesi günü patladım."

Fotoğrafçı S.A: "Başıboşluk var. İşi bilmediklerinden kaynaklanıyor. Başkanın arkasında nasıl titredi ikisi de."

Basın sorumlusu S.D: "Bir tane mikrofon ayarlamayı akıl edemiyorlar. Bana versinler abartısız söylüyorum. Ben her şeyi tek başıma organize ederim. Yaparım demiyorum. Organize ederim."

BUNU SEÇİM DÖNEMİNDE ÇOK KULLANDIK

Söyleşide salonu dolu göstermek için belediye çalışanlarını salonda topladıkları anlaşılan konuşmanın devamı ise şöyle:

Fotoğrafçı S.A: "Personeli salona toplamaları da çok yanlış. Biz bunu seçim döneminde çok kullandık. Mitinglere çalışanları topluyorlar diye. Şimdi sen niye yaptın? Diyelim ki yaptın eline iş ver niye oturtuyorsun orda.

Basın sorumlusu S.D: "Broşür ver dağıtsınlar, onu da yapmıyorlar. Basın yapsın benim işim mi?"

Yolda yürüyen kadınlarla ilgili ahlaksız konuşmalar:

Basın Sorumlusu S.D: "Ooo, şuna bak."

Fotoğrafçı S.A: "Öyle deme abi, vuracaksın."

Basın sorumlusu S.D: "Tabi canım şuraya kadar(mevki belirterek) net biçtin biçtin, burada bitiyor."

Fotoğrafçı S.A: "Abi milletin evi ölü evi zaten."

Basın Sorumlusu S.D: "Yeni nesil iyi olacak. "

Fotoğrafçı S.A: "Tabi z kuşağı…"

Fotoğrafçı S.A: "Ben sana bir şey söyleyim mi abi hiç iyiye gitmiyoruz"

Basın Sorumlusu S.D: Her halde yani"

Fotoğrafçı S.A: "Her türlü kötüye gidiyoruz farkındasın değil mi?"

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