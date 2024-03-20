Video Yaşam Belgrad Ormanı’ndaki cesetlerin sırrı ne? 35 günde 3 ceset bulundu! 'Aşağıda ceset var' notunu kim yazdı? | Video
Belgrad Ormanı’ndaki cesetlerin sırrı ne? 35 günde 3 ceset bulundu! 'Aşağıda ceset var' notunu kim yazdı? | Video

Belgrad Ormanı’ndaki cesetlerin sırrı ne? 35 günde 3 ceset bulundu! 'Aşağıda ceset var' notunu kim yazdı? | Video

20.03.2024 | 10:01

Sarıyer'de, Belgrad Ormanı'ndaki bir çöp konteynerinin üzerinde 'Ceset aşağıda' yazdığı görüldü. Ekipler, konteynere 300 metre mesafede erkek cesedi buldu. Ormandaki cesetlerin sırrı ne?

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