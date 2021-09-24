Beşiktaş iskelesinde can pazarı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:55
Beşiktaş iskelesinde can pazarı | Video 24.09.2021 | 10:36
12:57
04:28
Bu özel taylar 900 bin liraya satılıyor | Video 24.09.2021 | 10:22
00:51
Çelik Kanatlar TEKNOFEST'te 24.09.2021 | 10:02
05:51
İbrahim Tatlıses'ten 12 yıl aradan sonra ilk konser 24.09.2021 | 09:08
04:10
03:16
00:45
Tramvayda sevimli yolcu | Video 24.09.2021 | 09:47
03:58
00:56
Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı | Video 24.09.2021 | 09:17
03:23
01:39
Rize Doğu Karadeniz'de yaylalara mevsimin ilk kar yağışı başladı 24.09.2021 | 09:09
01:23
Bornova Belediyesi binasında intihar girişimi | Video 24.09.2021 | 08:51
01:59
İstanbul’da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu erken başladı | Video 24.09.2021 | 08:51
04:08
02:30
Ardahan'da feci kaza: 7 yaralı | Video 24.09.2021 | 08:51
01:29
Sarıyer’de İETT otobüsüyle hafriyat kamyonu çarpıştı | Video 24.09.2021 | 08:51
00:44
Omurilik felçli 10 yaşındaki Salih'in teknoloji azmi | Video 24.09.2021 | 08:49
04:55
Beşiktaş iskelesinden adalara hareket eden vapurdan denize atlayan şahıs, havaların soğuk olmasıyla birlikte hipotermi geçirdi. Durumu gören vapur görevlileri halatları çözerek denize atlayan kişiye fırlattı. Denize atlayan şahıs, halata tutunarak hayatta kaldı.
Olay dün saat 18.00 sıralarında Beşiktaş'ta bulunan şehir hatlarının iskelesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Beşiktaş-Adalar vapuruna binen Nedim Y. (47) bindiği vapur iskeleden 10 metre uzaklaştıktan sonra bir anda denize atladı. Denize atlayan Nedim Y. havanın da soğuk olması ile birlikte hipotermi geçirdi. Vapurda bulunan görevliler atlayan şahsı fark edince önce vapurun motorlarını durdurdu sonra halatları çözerek adama fırlattı. Nedim Y. tutunduğu halat sayesinde hayatta kaldı. Vapur iskeleye yanaştıktan sonra iskeledeki görevliler ve vatandaşların yardımı ile şahıs iskeleye çıkartıldı. İskeleye çıkarılan şahsa hemen polar ve üzerine kalın bir şeyler örtüldü. İskelede bulunan vatandaşlar arasında sağlık çalışanı bir kişi şahsa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra sağlık ekiplerinin gelmesi ile şahıs hastaneye kaldırıldı.