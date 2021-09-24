Video Yaşam Beşiktaş iskelesinde can pazarı | Video

Beşiktaş iskelesinde can pazarı | Video

Beşiktaş iskelesinde can pazarı | Video
24.09.2021 | 10:36

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Beşiktaş iskelesinden adalara hareket eden vapurdan denize atlayan şahıs, havaların soğuk olmasıyla birlikte hipotermi geçirdi. Durumu gören vapur görevlileri halatları çözerek denize atlayan kişiye fırlattı. Denize atlayan şahıs, halata tutunarak hayatta kaldı.

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Olay dün saat 18.00 sıralarında Beşiktaş'ta bulunan şehir hatlarının iskelesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Beşiktaş-Adalar vapuruna binen Nedim Y. (47) bindiği vapur iskeleden 10 metre uzaklaştıktan sonra bir anda denize atladı. Denize atlayan Nedim Y. havanın da soğuk olması ile birlikte hipotermi geçirdi. Vapurda bulunan görevliler atlayan şahsı fark edince önce vapurun motorlarını durdurdu sonra halatları çözerek adama fırlattı. Nedim Y. tutunduğu halat sayesinde hayatta kaldı. Vapur iskeleye yanaştıktan sonra iskeledeki görevliler ve vatandaşların yardımı ile şahıs iskeleye çıkartıldı. İskeleye çıkarılan şahsa hemen polar ve üzerine kalın bir şeyler örtüldü. İskelede bulunan vatandaşlar arasında sağlık çalışanı bir kişi şahsa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra sağlık ekiplerinin gelmesi ile şahıs hastaneye kaldırıldı.

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