Beşiktaş İskelesi'nde silahlı saldırı: 1 yaralı | Video
Beşiktaş İskelesi'nde akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından motosiklet üzerinden bir kişiye saldırı düzenlendi. Saldırının düzenlendiği kişi yaralandı.
Saldırı sonucu yaralanan K . A.' nın arkadaşı Efe E. yaşadıklarını anlattı, "Biz şurada duruyorduk. Arkadaşlarımız vardı. 2 tane motor geldi. Abi mi oldunuz dedi. Sıktılar bize. Arkadaşım vuruldu, yaralandı. Biz de korkudan yere yattık. Sonra polisler geldi zaten. Böyle oldu olay. 2 kişilerdi. Motoru süren ve normal. Şahısları tanımıyoruz. Kask vardı 2 tane. Kalçası, ayağı ve diz kapağından vuruldu. 3 kurşun yedi. İkisi içinden geçmiş bir tanesi içinde kalmış. Hastaneye kaldırıldı. Kendisi şu an ilk yardımda. Durumu iyi, kritik değil." dedi.
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