Video Yaşam Beşiktaş’ta eğlence mekanına silahlı “istek parça” saldırısı kamerada | Video
Beşiktaş’ta eğlence mekanına silahlı “istek parça” saldırısı kamerada | Video

Beşiktaş’ta eğlence mekanına silahlı “istek parça” saldırısı kamerada | Video

08.06.2024 | 09:36

Levent’te bir eğlence mekanından istek parça tartışması nedeniyle çıkartılan bir şahıs, arkadaşının aracını silahla gasp edip mekana kurşun yağdırdı. Saldırı anı kameralara yansırken, olayda 3 kişi yaralandı. Kasıklarından vurulan kişinin ise yakın zamanda Beşiktaş'ta işlenen cinayette adı geçen işletmeci Cengiz A. olduğu ortaya çıktı. Polis, kimliğini tespit ettiği saldırganın peşine düştü.

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Olay, saat 06.00 sıralarında Beşiktaş Levent'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir eğlence mekanına gelen Zeynel B. (25), istek müzik talebinde bulundu. Ancak müzik açılmayınca Zeynel B. ile mekan sahipleri arasında tartışma çıktı. Taşkınlık çıkartan Zeynel B. bunun üzerine dışarıya çıkartıldı.

MEKANA SİLAHLA GASP ETTİĞİ ARKADAŞININ GELİP ARACIYLA ATEŞ AÇTI
Yaşananların ardından Zeynel B., arkadaşı Abdullah D.'ye (31) silah doğrultarak aracını gasp etti. Şahıs ardından Abdullah D.'nin aracıyla mekanın önüne gelerek silahla ateş açtı. Saldırı sonucu mekanın önünde duran müşteri Ümit Y. (30) baldırından, Abdullah Ü. (28) topuğundan, Cengiz A. (44) ise kasıklarından yaralandı. Saldırgan ardından araçla kaçarken, yere savrulan yaralılar için olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ardından Şişli Fulya'da bulunan özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Saldırı anı ise kameralara anbean yansıdı.

BEŞİKTAŞ POLİSİ SALDIRGANIN PEŞİNDE
Öte yandan olay yerinde çalışma yapan polis, 17 adet kovan ele geçirirken işletmeye ise bir adet isabet eden mermi olduğu görüldü. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, kimliğini kısa sürede tespit ettiği saldırganı yakalamak için çalışmalarını aralıksız sürdürürken hem saldırganın hem de yaralıların emniyette birçok suç kaydı olduğu da öğrenildi.

KASIKLARINDAN VURULAN ADAM TANIDIK ÇIKTI
Öte yandan kasıklarından vurularak yaralanan işletmeci Cengiz A.'nın, geçtiğimiz 3 Ağustos tarihinde Beşiktaş Köyiçi Meydanı'nda yaşanan ve Sertan Taylan Hayal'in (24) öldürülmesiyle sonuçlanan cinayetle ilgili gözaltına alındığı ardından da çıkartıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest kaldığı ortaya çıktı. Bugün yaşanan saldırıda ise Cengiz A.'nın tesadüfen vurulduğu bilgisine ulaşıldı.
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