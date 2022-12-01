Beylikdüzü'nde acı olay! Genç sevgililer kafa kafaya verip tek kurşunla intihar etti | Video
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İstanbul Beylikdüzü'nde ihbar üzerine bir eve giden polis ekipleri evde Muhammet Yusuf Tekin (20) ile Duygu Unutmaz (19)'ın cesedi bulundu. Yapılan incelemelerde Tekin'in arkadaşı Duygu Unutmaz ile kafa kafaya verip tetiğe bastığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.