Beylikdüzü'nde eğlence kavgaya dönüştü | Video

Beylikdüzü'nde, iki grup arasında eğlence mekanında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. İş yerinin önünde yaşanan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 7 Mayıs Cumartesi gece saatlerinde Beylikdüzü Barış Mahallesi?nde bulunan eğlence mekanında yaşandı. İddiaya göre, içeride alkol alan iki grup, tartışmaya başladı. İçinde kadınların da olduğu tartışma kısa sürede iş yerinin dışına taştı. Yaşanan bağırışmaların arından iki grup arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya karışanlardan biri, otomobilin üzerine çıkıp kalabalığın arasına atladı. Taraflar, vatandaşların müdahalesi ile ayrılıp, olay yerinden ayrıldı. Kavgaya karışan kimsenin şikayetçi olmadığı öğrenilirken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.