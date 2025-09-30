Beylikdüzü'nde işe giderken silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti | Video 30.09.2025 | 11:18 Beylikdüzü'nde işe gitmek üzere evinden çıkan Akıncan Haberveren (27), silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 5 kurşunun isabet ettiği öğrenilen Haberveren, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 07.00 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, işe gitmek üzere evinden çıkan Akıncan Haberveren (27) sokakta bekleyen motosikletli şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Haberveren, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vücuduna 5 kurşunun isabet ettiği öğrenilen Haberveren, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.