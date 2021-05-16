Video Yaşam Beyoğlu’nda silahlı kavga kamerada: Kendisini darp edeni 7 yerinden vurdu | Video

Beyoğlu’nda silahlı kavga kamerada: Kendisini darp edeni 7 yerinden vurdu | Video

Beyoğlu’nda silahlı kavga kamerada: Kendisini darp edeni 7 yerinden vurdu | Video
16.05.2021 | 10:12

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Okmeydanı’nda bir grup, sokak üzerindeki bir araç kiralama firmasına baskın düzenledi. İş yerindeki 2 kişiyi darp eden şahıslardan biri kaçarken silahını yere düşürdü. Silahı alarak şahısların peşinden ateş açan kişi, gece saatlerinde ise kendisini darp eden şahsı silahla 7 yerinden vurarak yaraladı. Kavga ve saldırı anları kameralara yansırken, silahlı saldırgan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

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Olay, geçtiğimiz hafta cumartesi günü saat 15.00 sıralarında Beyoğlu Okmeydanı Fetihtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde 3 kişi sokak üzerindeki araç kiralama firmasına baskın düzenledi. İş yerine giren saldırgan, içerideki 2 kişiyi silah doğrultarak darp etti. Darp edilenlerin karşılık vermesi üzerine çıkan arbedede baskın yapan grup kaçmaya başladı. O esnada silah doğrultan şahıs tabancasını yere düşürünce darp edilen şahıslardan biri silahı alarak grubun arkasından ateş açtı. Baskın yapan şahıslar kayıplara karışırken, silahlı kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

BEYOĞLU POLİSİ SALDIRGANI KISKIVRAK YAKALADI
Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, darp edildikten sonra grubun arkasından silahla ateş açan Ahmet D. ve Mahmut D'yi yakaladı. Polis 2 şahsın üzerindeki kurusıkı tabanca ve ruhsatsız tabancaya el koydu. Gözaltına alınarak emniyete götürülen 2 şüpheli, ifadeleri alındıktan sonra "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Emniyet güçleri "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma", "tehdit", "hakaret", 2 adet "kasten yaralama" ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından kaydı bulunan Kadir K.'yı yakalamak için ise çalışma başlattı.

KENDİSİNİ DARP EDEN ŞAHSA KURŞUN YAĞDIRDI
Emniyetin çalışmaları sürdüğü esnada geçtiğimiz pazar günü saat 03.30 sıralarında iş yeri basılarak darp edilen Ahmet D., gece saatlerinde Kadir K.'yı sokak üzerinde gördü. Hemen silahını çeken Ahmet D., kendisini darp eden Kadir K.'ya sokak ortasında kurşun yağdırdı. Sol eline 1 adet, sol kalçasına 3 adet ve sol ayağı ile dizine 3 adet olmak üzere toplamda 7 kurşun isabet eden Kadir K., ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ahmet D. ise kısa sürede olay yerine gelen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından olayda kullandığı tabancayla birlikte kaçamadan kıskıvrak yakalandı. Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından emniyete götürülerek ifadesi alınan Ahmet D.'ye "kasten adam öldürmeye teşebbüs" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından adli işlem yapıldı. Emniyette "hırsızlık" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" kaydı bulunan Ahmet D., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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