Video Yaşam Bıçakla İETT otobüsü şoförüne saldıran motosiklet sürücüsü kamerada
Bıçakla İETT otobüsü şoförüne saldıran motosiklet sürücüsü kamerada

Bıçakla İETT otobüsü şoförüne saldıran motosiklet sürücüsü kamerada

26.04.2022 | 10:53

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OTOMATİK OYNAT

Bıçakla İETT otobüsü şoförüne saldıran motosiklet sürücüsü kamerada 00:20
Bıçakla İETT otobüsü şoförüne saldıran motosiklet sürücüsü kamerada 26.04.2022 | 10:53
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İstanbul Fatih’te yol verme tartışmasından çıkan kavgada motosikletli sürücü elindeki bıçakla İETT otobüsü şoförüne saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Olay, dün Fatih Çarşamba'da öğle saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, motosikletli sürücü ile İETT otobüsü şoförü arasında yol verme tartışması yaşandı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Motosikletli sürücü, elindeki bıçakla otobüs şoförüne saldırdı. Otobüs şoförü, motosikletli sürücünün salladığı bıçaktan zor da olsa kurtuldu. Bıçaklı kavga çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken olayda yaralanan olmadı. Çevredeki vatandaşlar da o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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